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    Нигматуллин: «Не думаю, что сборная Германии в случае победы на Евро-2016 будет гулять также, как Кокорин с Мамаевым»

    Экс-голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно действий игроков национальной команды Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло.

    «Гуляют парни, молодцы. Значит, позволяет совесть тратить честно заработанные деньги. Не понимаю этого всего шума, все знают, что эти футболисты очень даже высокооплачиваемые в нашей стране. То, что они не умеют разумно тратить деньги, – это их проблемы, значит, они быстрее закончатся. Понятно, что это происходит на фоне очень неудачного выступления – они этим подписались, что им плевать. Плевать на то, что об этом подумает общественность.

    У Мамаева это уже второй прокол после чемпионата Европы. Он играет на нервах у всех, это не последний случай. То, что вы в нас верите, – ваши проблемы, чего делать? Галицкий – разумный человек, это его решение. Он очень сильно заботится об имидже своего клуба. Человек, подрывающий имидж и репутацию клуба, получает наказание. Что касается Кокорина, то до Миллера и компании пока не дошла данная ситуация. Сложно сказать, как они отреагируют. У каждой команды свое отношение к репутации, имиджу. Все знают – футболисты любят жить роскошно. Есть ситуации, когда погулять можно. А есть ситуации, когда лучше закрыться в номере, если ты хочешь погулять. Выпить там пива и порассуждать, что ты сделал не так, почему вся страна разочарована.

    Я сам был футболистом, после поражений хочется спрятаться, не читать газет, никого не видеть до первой победы. В данном случае отмечать с таким размахом нечего. Даже Германия вряд ли станет так грандиозно отмечать победу в чемпионате Европы, если добьется ее. Данная вечеринка выглядела как праздник в честь похорон сборной России», – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2016 21:19
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 июля 2016, 09:46

      Хорошо сказал,особенно про похороны сборной.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 июля 2016, 03:12

      Всё правильно сказал, разумные мысли, умного человека

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      Vaart23 6 июля 2016, 01:32

      100%

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Vladleni 5 июля 2016, 23:59

      О Боже, да всем насрать)..уже достала эта тема насчет Мамаева и Кокорина, калеки они и в Африке калеки, че за них вообще говорить
      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 5 июля 2016, 22:17

      Разумно все

      3
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