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    Клопп: «Не переживаю за «Боруссию». Они справятся с уходом ключевых игроков»

    Главный тренер «Ливерпуля» и бывший наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп прокомментировал переход игрока немецкого клуба Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед». Напомним, ранее «Боруссию» также покинули Илкай Гюндоган и Матс Хуммельс.

    «В это трансферное окно Дортмунд сумел подписать почти всех больших талантов Европы. Я совсем не переживаю за «Боруссию». Когда я пришел туда, мы были точно в таком же положении.

    Если кто-то и способен справиться с уходом трех ключевых игроков, то это «Боруссия» и Томас Тухель», – сказал Клопп.

    Источник: Goal.com

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    02.07.2016 19:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 июля 2016, 18:29

      Переживать-то нечего, они не вылетят, но и чемпионами тож не станут

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