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    Тихонов: «Я думал, что если сборная выйдет из группы, то это будет уже хорошо»

    Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о том, как он воспринял провал сборной России на Евро-2016.

    – Провал нашей сборной стал для вас неожиданностью? Вот Сергей Юран еще до старта турнира сказал, что «у нас пусто-пусто».

    – Я надеялся, что если мы выйдем из группы, то это будет уже хорошо. В трех встречах с англичанами, словаками и Уэльсом я видел лишь несколько отрезков хорошего футбола. Ясно, что этого оказалось мало. Хотя до встречи с валлийцами я считал, что соперник нам по зубам. Выходит, ошибся.

    – Особенно резанул глаз последний матч с Уэльсом. Мы провели его так, что сразу подумалось – в команде нет единства, в ней каждый сам по себе. Полная безысходность и ощущение того, что в сборной нет коллектива. Вам такое в голову не приходило?

    – Еще я почувствовал в игре сборной обреченность. Может быть, к тому моменту внутри команды появились какие-то проблемы. Но для того, чтобы это знать, надо находиться внутри нее. Просто складывалось впечатление, что наши ребята не выходили биться, а думали – как пойдет, так и пойдет. Это особенно было обидно видеть на фоне того, как вел борьбу тот же Уэльс, на каких скоростях действовали его игроки. Да, в составе валлийцев есть Бэйл, Рэмси – большие мастера. Возникало такое ощущение, будто они на мотоциклах по полю мчатся, а мы – на велосипедах. Это абсолютно разный футбол, в котором побеждают те, кто больше хочет выиграть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2016 10:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июля 2016, 16:35

      Не на велосипедах, а на САМОкатах!

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 2 июля 2016, 16:07

      ....в последней фразе вся соль!!!!...кто то хотел победить, а кто то хотел отбыть номер за зарплату и не травмироваться!!!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 2 июля 2016, 14:28

      в точку мы пешком, а они на супербайках

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