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    Губочан: «Не буду продолжать свои выступления за «Динамо»

    Защитник московского «Динамо» Томаш Губочан не собирается оставаться в столичном клубе.

    «В прессе видел слухи о том, что мной интересуется «Марсель». Пока ничего об этом не знаю. Я уйду в отпуск, а уже после буду принимать решение. Но пока точно могу сказать, что не буду продолжать играть за «Динамо», — сказал словак в интервью La Provence.

    В «Динамо» Губочан играет с августа 2014 года. До этого защитник защищал цвета «Зенита».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 11:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 июля 2016, 15:13

      Давайте честно скажем.

      В стрелке он играл хорошо,Динамо не его команда.Как поклонник можно вспомнить не один раз мягко говоря не яркой,а то и вовсе худой игры Томаша.
      В матчах второго отрезка(насколько вспоминается в 3)его ошибки привели к голам.
      Это не значит что словак-промах,просто есть клубы где человек может заиграть,и где не может(примеров масса).

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 3 июля 2016, 12:03

      давай ,давай беги крыса с тонущего корабля чао тебе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 июня 2016, 12:51

      И не нужен он Динамо. Игроков накупили с большими зарплатами и вылетели в ФНЛ. Лучше уж делать ставку на молодежь, результат точно хуже не будет, а намного дешевле. Да и если заиграют, есть вариант на их трансферах заработать. Хотя наши наверное так не умет.

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 27 июня 2016, 12:42

      Губочан не нособак,
      Не казан с глазами!
      Рукожопым помахал,
      Сделав финт ушами.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 июня 2016, 12:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Конечно. Всех тошнит от этого Динамо.

      -4
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 июня 2016, 12:08


      Крысы бегут.

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ДАША Д 27 июня 2016, 12:51

      Не доводите, чтоб корабль тонул. В начале в нем дырок понаделали, а потом жалуетесь, что бегут. Он честно делал свое дело.

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      Рейтинг: +673

      life85 27 июня 2016, 12:06

      Сначала команду в пердив слили,а теперь бегут как крысы с тонущего корабля ! ! ! И кому такие контрацептивы потом нужны будут ? ! ?

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