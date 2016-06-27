Губочан: «Не буду продолжать свои выступления за «Динамо»

Давайте честно скажем.
В стрелке он играл хорошо,Динамо не его команда.Как поклонник можно вспомнить не один раз мягко говоря не яркой,а то и вовсе худой игры Томаша.
В матчах второго отрезка(насколько вспоминается в 3)его ошибки привели к голам.
Это не значит что словак-промах,просто есть клубы где человек может заиграть,и где не может(примеров масса).
Защитник московского «Динамо» Томаш Губочан не собирается оставаться в столичном клубе.
«В прессе видел слухи о том, что мной интересуется «Марсель». Пока ничего об этом не знаю. Я уйду в отпуск, а уже после буду принимать решение. Но пока точно могу сказать, что не буду продолжать играть за «Динамо», — сказал словак в интервью La Provence.
В «Динамо» Губочан играет с августа 2014 года. До этого защитник защищал цвета «Зенита».