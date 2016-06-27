Губочан: «Не буду продолжать свои выступления за «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Томаш Губочан не собирается оставаться в столичном клубе.

«В прессе видел слухи о том, что мной интересуется «Марсель». Пока ничего об этом не знаю. Я уйду в отпуск, а уже после буду принимать решение. Но пока точно могу сказать, что не буду продолжать играть за «Динамо», — сказал словак в интервью La Provence.

В «Динамо» Губочан играет с августа 2014 года. До этого защитник защищал цвета «Зенита».

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