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    Мутко: «Набор игроков сборной России предполагал выход из группы, но не сложилось»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил выступление сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, что на групповом этапе подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко в трех матчах.

    «Думаю, что в игре с Уэльсом мы получили объективный результат. В целом набор игроков и подготовка предполагали выход из группы. Но сложилось все так. Я разочарован и расстроен. Потенциал команды остался непонятен. Команда опытная, в ней есть несколько молодых игроков. В отборе команда неплохо смотрелась.

    Со сборной России не в первый раз такое происходит на крупных турнирах. Команда сковывается, ей не хватает лидера. Игроки вошли в ступор, не могли аут бросить. Некоторые первый раз играли при такой большой аудитории. Тем более, когда против тебя играет Бэйл, это тоже может зажимать.

    Это наша общая ответственность за результат. Мы бы могли бы выйти из группы, но там было бы сложнее. Главное, что я бы хотел увидеть в игре сборной это самоотдача, которая была у других команд», – отметил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.06.2016 11:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +44

      Kareon 25 июня 2016, 14:02

      Нужно было брать достоиных что бы выйти из группы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 25 июня 2016, 13:18

      Как сборная готовилась? Пили пиво в раздевалке, курили кальян и решали как играть будут? А после этого по полю пешком ходили. После пьянки тяжело бегать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2016, 12:58

      Мутко сказал,что РФС рухнет без него !Это уже новый анекдот! Хотелось бы,чтобы рухнула эта козлиная шарашка и придавила собой Мутко !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 25 июня 2016, 12:24

      ...опять не сложилось. Но вы держитесь здесь !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 25 июня 2016, 12:21

      Вот именно у нас набор,а должна быть команда!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > семенчик 25 июня 2016, 13:37

      набор контрацептивов))

      1
      Ответить
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