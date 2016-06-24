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    Бабаев: «Есть вероятность, что матч Суперкубка пройдет на «Локомотиве»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что матч Суперкубка России против «Зенита» может пройти на стадионе «Локомотив».

    – Периодически появляется информация о том, что ЦСКА не успеет сдать стадион в эксплуатацию к началу сезона…

    – Очень тяжелый вопрос. Не спешим пока с оценками, комментариями. Клуб в полном составе работает и по этому вопросу. К сожалению, есть вероятность того, что к матчу за Суперкубок можем не успеть.

    Причем в эксплуатацию, думаю, к этому времени мы объект введем. В данном случае руководствуемся комфортом и безопасностью зрителей. С учетом вывески ЦСКА – «Зенит» будет полный стадион, между болельщиками непростые отношения. Мы не хотим подвергать какой-то опасности зрителей.

    – Матч может пройти на «Локомотиве»?

    – Думаю, да. Это решение не окончательное, но вероятность такая есть, – сказал Бабаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2016 20:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 июня 2016, 22:42

      Ваш каприз за ваши деньги, как говориться)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 22:41

      Когда закроют говно без полей? Заебали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Doyousmokeweed!? 24 июня 2016, 22:40

      В Оренбурге. Они же готовы к РФПЛ? Ахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 24 июня 2016, 21:23

      вероятность ,что эту тошниловку кроме отмороженных фанатов,(лишь бы подраться)вряд ли кто пойдет смотреть...

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 июня 2016, 21:15

      Вероятность 50% - или да или нет.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 июня 2016, 20:57

      Хотели же на новой арене ЦСКА? или я что-то путаю???

      0
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > ljrljr0505 24 июня 2016, 21:27

      Этот момент, когда не умеешь читать)

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