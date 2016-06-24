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    Орлов: «Единственная кандидатура на пост главного тренера сборной России – Черчесов, но он интересен «Милану»

    По мнению телекомментатора Геннадия Орлова, идеальной кандидатурой на пост главного тренера сборной России является экс-наставник «Спартака», «Терека», «Амкара», «Динамо» и «Легии» Станислав Черчесов.

    «За два года можно исправить и не так плохо выглядеть. Конечно, надо срочно нового тренера, сейчас тут даже думать не надо, единственная кандидатура, которая просто вырисовывается, – это Станислав Черчесов. Человек, который сейчас поднял польскую команду «Легию», он выиграл и чемпионат Польши, и Кубок Польши. Он тренировал «Легию», он сейчас свободен.

    Надо еще его уговорить, чтобы он согласился, потому что его рассматривают разные другие клубы – «Ред Булл» из Лейпцига и «Милан». Он в обойме европейских тренеров, его надо уговорить, потому что он работает в европейской системе. Он вообще европейский человек, живет в Австрии, и методики его тренировок и работы — европейские. И потом. у него харизма, он был игроком, вратарем сборной нашей страны, играл за московский «Спартак». Знает всех футболистов, тренеров… Но он, конечно, поставит условие, чтобы никто не лез в его дела, как это делает каждый уважающий себя тренер. И вот здесь пока исполняющий обязанности, пока временный президент РФС Мутко — ведь у нас скоро будут перевыборы, это же тогда было внеочередное заседание — он должен дать понять, потому что он очень сильная личность, и он, видимо, влияет, и в том числе влиял на Слуцкого.

    Я не знаю, кто там определял состав, и кто натурализовал этого замечательного Романа Нойштедтера, все это такие ошибки, такие просчеты. И надо, конечно, опираться именно на него. Посмотрите, все сейчас об этом говорят и пишут, его фамилию называют в первую очередь. Но это футбольная общественность. А вот как поведут себя руководители, чиновники, мы не знаем», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    24.06.2016 12:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 24 июня 2016, 22:39

      «Ред Булл» из Лейпцига ,хаххаа что то новое ) , Вообще то «Ред Булл» из Зальцбурга

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2016, 22:11

      Курбан Бердыев сделает Ростов чемпионом и станет тренером сборной России , при таком раскладе мы сможем увидеть успешную команду сборной России!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 июня 2016, 20:07

      Кто-то сознательно пиарит....В Милан сватают.В Польше взял все призы и....остался без работы.Это как ?

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 июня 2016, 17:37

      Из всех комментаторов только один написал честно,признав Курбана Бекиевича лучшим тренером,все остальные под дудку Мутко пляшут! Мутко не прав, желая оставить Слуцкого тренером при отвратительном результате сборной! Слуцкий полностью хотел выехать на игроках с базовой командой ЦСКА! Даже Бекиевич, когда посоветовал игроков "Ростова" был игнор Слуцкого,вот результат за его выбор! Теперь пришло время Бердыева!

      3
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 июня 2016, 17:31

      Журналисты,хватит гнать какую-нибудь чушь! Подходящая кандидатура с перспективой роста уровня сборной России одна единственная- Курбан Бекиевич Бердыев! Только он сможет всё наладить в сборной-защиту и полузащиту, нападение! При нем все будут умирать на поле за страну и целовать флаг,научиться держаться за честь страны! Выбор у него будет жестким, все кто войдут в сборную, изменятся в корне, если даже среди них будут некоторые нынешние игроки сборной! Дзюба это знает и остальных настроит добиваться положительного результата!

      1
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan 24 июня 2016, 17:06

      Назначьте тренером Борю Моисеева. Будете сражаться за каждое очко.

      6
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 24 июня 2016, 16:42

      Про Милан такая же залипуха,как про Коко и Арсенал!Юмористы!

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 июня 2016, 15:35

      А почему про Бердыева все молчат? Он посильнее Черчесова будет.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 24 июня 2016, 15:10

      Такая ерунда!!!

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 24 июня 2016, 14:37

      Нахрен он не нужен, за какие засоуги

      -2
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