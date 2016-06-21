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    Радимов: «Уберите этот лимит на легионеров к чертовой матери»

    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).

    «Проблема не в Слуцком, поскольку это самый успешный тренер у нас в стране — он выиграл в России все. Альтернативу ему, может, и можно найти, но сборную он возглавлял абсолютно заслуженно. И еще проблема нашего футбола точно не в совмещении постов главным тренером.

    Если в прошлом году ужесточили лимит на легионеров всего за две недели до начала чемпионата, то в этом году уберите лимит за месяц до старта сезона. Уберите этот лимит к чертовой матери! Если этого не сделать, через два года мы получим то же самое, что сегодня. Просьба, крик души: пожалуйста, уберите лимит на легионеров!

    Про сегодняшний матч даже и сказать нечего — все все видели. Просто нужно убрать лимит — тогда шанс на удачное выступление на домашнем чемпионате мира есть. Если же мы снова ужесточим лимит на легионеров, то сборной через два года можно даже нигде и не участвовать», – заявил Радимов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 02:05
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1847

      mahan 21 июня 2016, 11:00

      Согласен.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 июня 2016, 10:13

      Делайте конкуренцию ! Уберите лимит!

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      Рейтинг: +128

      kamyartem 21 июня 2016, 09:04

      Да не уберут чинуши лимит, опять обойдуться полумерами какими нить, что бы рты по закрыть, лимит выгоден агентам, это колоссальное бабло крутится, за Российские паспорта цены игроков завышены в разы, соответственно с большого контракта на карман больше и откаты для чинушь больше, у агентов чинуши прикормлены дальше не куда, все в российском футболе делается под них! Футбол лакмусовая бумажка всего что в России творится со взятками, откатами, серыми схемами и убирай Мутко, не убирай, все равно поставят такого же! В ближайшее время в этой системе выхода нету!

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      Рейтинг: +15

      Craftsmaster 21 июня 2016, 08:46

      Братья РОССИЯНЕ!
      Поддержим петицию за развитие Футбола в РОССИИ!
      (хотел написать до Евро2016 но подождал провала на турнире)
      Адресовано МУТКО, РФС, РФПЛ, Олигархам и конечно Путину!!!!!!!!!!!!
      Чтобы поднять уровень футбола в России к Чемпионату 2018, и достойно в нём выступить предлагаю: Срочно!,

      1. Создать Футбольный клуб ФК Росиия2018
      2. Учредителем и хозяином клуба (спонсором) назначить РФС
      3. Указом Путина: Обязать всех олигархов и крупнейших госкомпаний, к ежемесячным (квартальным) выплатам на развитие футбола в России и содержание ФК Росиия2018.
      4. Включить ФК Росиия2018 в чемпионат РФПЛ 2016-2017г (с правом участия в международных кубках)
      5. Срочно скорректировать проект календаря игр РФПЛ 2016-2017г
      6. Назначить тренером ФК Росиия2018 отечественного тренера (из тех кто не тренировал сборную и проповедует атакующий стиль игры. Он же – тренер Сборной России.
      7. В качестве игроков ФК Росиия2018 пригласить отечественных футболистов возрастом до 26-27 лет не заигранных за сборную России (Лучших из футбольных клубов РФПЛ и ФНЛ)
      8. Если игрок любого футбольного клуба России дал согласие выступать в ФК Росиия2018, то руководству данного клуба не препятствовать в этом, а оказать содействие.
      9. При наборе игроков в команду тренерам ФК Росиия2018 руководствоваться не только физическими и техническими данными футболиста, а также его морально-волевыми качествами. Для кого ЧЕСТЬ играть за Россию
      10. Заранее оговорить потолок зарплат в команде, чтоб этот потолок не превышал зарплату среднестатистического россиянина (это для связи с народом). Чтоб играли не ради денег, а за честь страны
      11. Во всех международных товарищеских матчах до ЧМ 2018 Сборную России представляют игроки ФК Росиия2018
      12. Самых талантливых футболистов других команд, которые были признаны лучшими в своих командах по народным опросам, приглашать в сборную России на просмотр.
      13. Оградить Тренера Сборной России от влияния из вне от любых структур(футбольных и не фубольных), при выборе игроков на международный матч.
      Возможно только при выполнении этих перечисленных пунктов Нам-Россиянам не будет стыдно за игроков Сборной России. И в ней будут играть не зажравшиеся и зажиревшие от баснословных контрактов люди, которым чсть страны по-барабану, а достойные и талантливые Футболисты.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 21 июня 2016, 08:12

      Опять старперов пазовут играть!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 июня 2016, 07:37

      Убрать лимит и останутся конкурентоспособные игроки, это пойдёт только на пользу, молодёжь будет видеть какого уровня надо добиться что бы играть в основе, и непременно появятся хорошие игроки.

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      Рейтинг: +459

      sour12 21 июня 2016, 07:32

      надо сделать вообще без легионеров чемпионат ))))))))) и только в солнечные жаркие дни что бы проходили матчи ))))))) будем приходить на стадион а 22 игрока в плавках на шезлонге под зонтиком нехотя перекидывают друг другу мячик )))))))))))

      4
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      Рейтинг: +19

      Dmtry 21 июня 2016, 06:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Убрать лимит и российских футболистов не будет вообще. Не выдержат конкуренции.

      -5
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      Рейтинг: +459

      sour12 > Dmtry 21 июня 2016, 07:11

      ты тупой?если убрать лимит им придётся тренироваться и поддерживать физическую форму что бы заработать хотя бы часть зарплаты какая у них сейчас.у них будет выбор или тренироваться и совершенствоваться или сосать палец.а сейчас благодаря лимиту они всегда 100% имеют место в составе и завышенную зарплату и возможность не тренироваться т.к. зачем напрягаться если завтра всё равно получишь свои деньги.

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      Рейтинг: +95

      dobrynia 21 июня 2016, 06:33

      Согласен, лучше 11 человек выигравших конкуренцию в своих клубах, чем 30 играющих в тепличных условиях. Может в топ чемпионаты поедут в средние клубы.

      4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 июня 2016, 06:11

      Футбол для наших прежде всего не игра и спортивная составляющая. Когда платят огромные деньги мотивация бегать за шарообразным тает, в этом наш менталитет.. Опустите срочно зарплаты.

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