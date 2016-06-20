Мутко пообщался со сборной перед матчем с Уэльсом

Да уж...Я мзду не беру,мне за державу обидно!Нужно таких деятелей на кол сажать.
Президент РФС Виталий Мутко пообщался с тренерским штабом и игроками сборной России перед матчем с Уэльсом.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2016 г.
Президент РФС Виталий Мутко пообщался с тренерским штабом и игроками сборной России перед матчем с Уэльсом.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2016 г.
Да уж...Я мзду не беру,мне за державу обидно!Нужно таких деятелей на кол сажать.
Эта гнида весь спорт в стране похерил!Сколько ,мать его, можно??
пивка опять хлопнули))))
если бы он не общался,то наши бы влетели еще позорней. Спасибо господин Мутько.
НУ , БЛИН, ДАЕТ! ЭТО КРУТО!
все время долбо*б на позитиве))«Задача минимум-выйти из группы»ахахаха.
Опять пивка дружно вдарили?