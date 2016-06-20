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    Мутко пообщался со сборной перед матчем с Уэльсом

    Президент РФС Виталий Мутко пообщался с тренерским штабом и игроками сборной России перед матчем с Уэльсом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2016 22:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 02:00

      Да уж...Я мзду не беру,мне за державу обидно!Нужно таких деятелей на кол сажать.

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 21 июня 2016, 00:41

      Эта гнида весь спорт в стране похерил!Сколько ,мать его, можно??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 21 июня 2016, 00:14

      пивка опять хлопнули))))

      1
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 июня 2016, 00:06

      если бы он не общался,то наши бы влетели еще позорней. Спасибо господин Мутько.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 июня 2016, 23:33

      Главное, чтобы с болельщиками не захотел общаться. Они ему выскажут. Весь российский футбол угробил своим лимитом. Падла

      3
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      Рейтинг: +152

      Diman67 20 июня 2016, 23:29

      Мутко попрощался со сборной перед матчем с Уэльсом

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 20 июня 2016, 22:55

      НУ , БЛИН, ДАЕТ! ЭТО КРУТО!

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 июня 2016, 22:50

      все время долбо*б на позитиве))«Задача минимум-выйти из группы»ахахаха.

      -1
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      Рейтинг: +59

      Galdini 20 июня 2016, 22:50

      Опять пивка дружно вдарили?

      3
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 июня 2016, 22:46

      СГИНЬ ГАД!
      ЗАСТРЕЛИСЬ В ПЕРЕРЫВЕ В ТУЛУЗКОМ СРАЛЬНИКЕ!

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