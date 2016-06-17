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    Буффон: «Мы очень опасаемся Златана, он точно доставит нам проблем»

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон накануне матча второго тура группового этапа Евро-2016 с командой Швеции выделил в составе соперника нападающего Златана Ибрагимовича.

    «Мы очень опасаемся Златана, ведь он один из тех, кто играет главную роль в своих сборных. Правда, Швеция – это не только Ибра. За эту команду выступают и другие классные игроки, но не каждый обладает такими же качествами и чемпионским характером, как у Ибры. Он определенно доставит проблемы мне и нашей обороне.

    Исторически, особенно в последнее время, сборная Италии испытывает большие проблемы во вторых матчах, и только мы сами можем это исправить. Команда блестяще начала турнир, чего мы, откровенно говоря, не ожидали, но мы знаем свои недостатки, и в этом наша сила. Когда знаешь, в чем твои слабости, то понимаешь, как нужно готовиться к матчам и действовать на поле», – сказал Буффон.

    Источник: УЕФА

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    17.06.2016 15:29
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