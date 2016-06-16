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    Марадона: «Для меня Икарди не существует. Он умер»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона гневно отозвался о поступке нападающего «Интера» Мауро Икарди. Напомним, форвард увел у своего бывшего одноклубника Макси Лопеса девушку и впоследствии женился на ней.

    «Икарди не существует для меня. После того, что произошло, я стал фанатом Макси Лопеса. Вы пускаете его в свой дом, а затем происходит подобное. Нет, так не пойдет. Те, у кого нет никаких моральных ценностей, мертвы для меня», – сказал Марадона.

    Источник: Football Italia

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    16.06.2016 23:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 июня 2016, 13:15

      С другой стороны и для Лопеса плюс, лучше будет одинок, чем со шлюхой жить

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 июня 2016, 13:14

      Каким бы человеком не был Марадона по жизни, но футболист он был выдающийся! И в данной ситуации он на 100% прав, поступок чмошника со стороны икарди

      0
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      Рейтинг: +5

      Inter 17 июня 2016, 23:56

      И это говорит тот конченый наркоман, кому сочуствовали и хотели помочь пол мира.... Немного о своем поведении подумал бы, прежде чем говорить что-либо)))

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 17 июня 2016, 08:16

      "Те, у кого нет никаких моральных ценностей, мертвы для меня" - сказал один из самых аморальных футболистов современности...

      -3
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 17 июня 2016, 04:43

      Всё правильно сказал. Икарди по натуре подонок.

      6
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 17 июня 2016, 01:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять наркота в голову дает)

      -5
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 00:48

      Моральные ценности и рука Бога? Однако.

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