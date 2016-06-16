Марадона: «Для меня Икарди не существует. Он умер»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона гневно отозвался о поступке нападающего «Интера» Мауро Икарди. Напомним, форвард увел у своего бывшего одноклубника Макси Лопеса девушку и впоследствии женился на ней.

«Икарди не существует для меня. После того, что произошло, я стал фанатом Макси Лопеса. Вы пускаете его в свой дом, а затем происходит подобное. Нет, так не пойдет. Те, у кого нет никаких моральных ценностей, мертвы для меня», – сказал Марадона.