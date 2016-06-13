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    Агент: «Пока не получали официального предложения от «Ромы» по трансферу Витселя»

    Агент Риккардо Наполитано, представляющий интересы хавбека «Зенита» Акселя Витселя, сообщил. что его клиент может оказаться в «Роме», которую на днях покинул боснийский полузащитник Миралем Пьянич.

    «Витсель играл у Спаллетти в «Зените», поэтому они отлично знакомы друг другу. В связи с уходом Миралема Пьянича в «Ювентус», у Витселя сохраняются большие шансы на переход в «Рому». Тем не менее, официальных предложений нам пока не поступало.

    К тому же этот трансфер римляне могут не осилить в финансовом плане, ведь «Зенит» готов продать Витселя минимум за 40 миллионов евро», – цитирует Наполитано Rete Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 16:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2016, 00:05

      максимум 20

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июня 2016, 17:13

      В переводе на русский язык: ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ от сочинителей уток.

      Давайте будем верить лишь одному источнику: официальному сайту ФК"Зенит".

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