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    «Вильярреал» и «Реал» не могут договориться о цене Черышева

    «Вильярреал» пытается приобрети полузащитника «Реала» Дениса Черышева.

    Сообщается, что «Вильярреал» готов заплатить за россиянина 14 миллионов евро, однако это предложение не устраивает руководство мадридского клуба.

    По информации источника, «Реал» намерен получить за Черышева 20 миллионов, и «Вильярреал» добивается снижения цены.

    Напомним, сейчас Черышев восстанавливается после травмы, из-за которой он был вынужден пропустить чемпионат Европы.

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    Источник: Mundodeportivo

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    10.06.2016 22:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Friedrich Zimmerman 10 июня 2016, 22:25

      он максимум стоит 12

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