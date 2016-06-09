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    Джака: «С такой командой мы должны пробиться в четвертьфинал»

    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака расскзал о целях своей команды на предстоящем Евро-2016.

    «Согласен с теми, кто называет сборную Франции фаворитом группы, но также нельзя недооценивать Албанию и Румынию. Они добились значительного прогресса за последний год. Албания впервые участвует в финальном турнире, а Румыния отлично играет в обороне и за прошедшие годы слабее точно не стала. Это интересная группа.

    Разумеется, наша основная задача — выход из группы. Затем надо, чтобы немного повезло с жеребьевкой. Но думаю, что с такой командой мы должны пробиться в четвертьфинал.

    Атмосфера в команде отличная. После двух подряд поражений от боснийцев и ирландцев мы здорово проявили себя в игре с Бельгией. Правда, к сожалению, снова проиграли. Потому было важно добиться хорошего результата, когда мы встречались с Молдовой. Атмосфера превосходная, и я, естественно, надеюсь, что она таковой и останется», – рассказал Джака.

    Сборная Швейцарии сыграет в одной группе со сборными Франции, Румынии и Албании.

    Источник: УЕФА

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    09.06.2016 11:53
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июня 2016, 13:03

      И да простит
      Меня Гранит,
      Но сразу вспомнил
      Старый хит:

      "Попробуй ма–ма,
      Попробуй Джака-Джака,
      Попробуй м-м,
      Мне это надо-надо..."

      Хотя, наверное, другой даже лучше подойдет:

      "Я тебе оформлю хет-трик,
      Буду твоим я Месси,
      Сменим локацию,
      Так будет интересней.
      Будем делать Джака-Джака,
      Поверь, я не скромняка.
      Будем делать чио-чио,
      Я сегодня твой мужчина".

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