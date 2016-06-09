Джака: «С такой командой мы должны пробиться в четвертьфинал»

И да простит
Меня Гранит,
Но сразу вспомнил
Старый хит:
"Попробуй ма–ма,
Попробуй Джака-Джака,
Попробуй м-м,
Мне это надо-надо..."
Хотя, наверное, другой даже лучше подойдет:
"Я тебе оформлю хет-трик,
Буду твоим я Месси,
Сменим локацию,
Так будет интересней.
Будем делать Джака-Джака,
Поверь, я не скромняка.
Будем делать чио-чио,
Я сегодня твой мужчина".
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака расскзал о целях своей команды на предстоящем Евро-2016.
«Согласен с теми, кто называет сборную Франции фаворитом группы, но также нельзя недооценивать Албанию и Румынию. Они добились значительного прогресса за последний год. Албания впервые участвует в финальном турнире, а Румыния отлично играет в обороне и за прошедшие годы слабее точно не стала. Это интересная группа.
Разумеется, наша основная задача — выход из группы. Затем надо, чтобы немного повезло с жеребьевкой. Но думаю, что с такой командой мы должны пробиться в четвертьфинал.
Атмосфера в команде отличная. После двух подряд поражений от боснийцев и ирландцев мы здорово проявили себя в игре с Бельгией. Правда, к сожалению, снова проиграли. Потому было важно добиться хорошего результата, когда мы встречались с Молдовой. Атмосфера превосходная, и я, естественно, надеюсь, что она таковой и останется», – рассказал Джака.
Сборная Швейцарии сыграет в одной группе со сборными Франции, Румынии и Албании.