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    Пике ждет Нолито в «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что нападающий «Сельты» Нолито стал бы отличным усилением каталонского клуба.

    «Я не могу говорить, что Нолито должен или не должен играть в «Барселоне». Этот вопрос не в моей компетенции. Но если обратить внимание на цены на трансферном рынке и на игру Нолито, то он был бы отличным приобретением для «Барселоны». Нолито был бы очень полезным игроком для нас в следующем сезоне», – приводит слова Пике Ona Cero.

    В прошедшем сезоне Нолито провел за «Сельту» 29 матчей, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 08:43
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