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    Милонов: «Стоимость «Зенит-Арены» уже не раз дорожала, власти Санкт-Петербурга больше не будут давать денег»

    Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов выразил недовольство очередным увеличением сметы на строительство стадиона на острове Крестовском. Напомним, что недавно стоимость возведения «Зенит-Арены» вновь возросла – на это раз на 4,3 миллиарда рублей, и на данный момент составляет уже 39.2 миллиарда.

    «Мне неприятно, что нужно эти деньги добавлять. В городе нет ни одного человека, кто бы сделал это с радостью, кроме подрядчиков. Это безвыходная ситуация, но мы одобрили потому, что надо достроить.

    Сделаны выводы, что либо мы добавляем деньги, либо это остается недостроенным объектом. Иначе все деньги, инвестированные туда ранее, пропадут. Это банальное повышение стоимости материалов из-за колебания валютных курсов.

    «Зенит-Арена» уже не раз дорожал. Против части подрядчиков ведутся расследования, возбуждены уголовные дела. Судя по настроению городских властей, мы больше денег давать не будем.

    Думаю, если бы назвали стадион «Путин-Арена», то ни у кого не возникло бы желание поднять цену на этот стадион. Учет денег вела бы не контрольно-счетная палата, а служба безопасности. А те, кто попытался бы нажиться на этом стадионе, поехали бы строить стадионы куда-нибудь на Колыму», – приводит слова Милонова «Национальная служба новостей».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2016 21:37
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      SSC 9 июня 2016, 10:26

      Давно пора прекращать этот распил бюджета.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 июня 2016, 10:08

      А если чуть меньше..,то дадут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2016, 08:03

      Заменить Зенит-Арена на Рынок-Арена с выдвижными прилавками для
      продажи голубых маек, трусов и румынских овощей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 8 июня 2016, 23:50

      "Думаю, если бы назвали стадион «Путин-Арена», то ни у кого не возникло бы желание поднять цену на этот стадион."
      ----------------

      Ну
      , в таком случае Сталин-арена, и построили бы бесплатно.
      А если Берия-арена, то построили бы бесплатно и принесли в бюджет собственный миллиард.

      Но ошиблись и просто дали москвичу Дерипаске строить в свободном полёте.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      aleksandrkas > ФК Зенит всея Руси 9 июня 2016, 05:36

      Что за бред?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > aleksandrkas 9 июня 2016, 09:47

      Если простейшего не понимаешь - сиди тихо и веди себя скромно. Не всё для твоего неразвитого ума пишется.

      -1
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      Рейтинг: +13

      aleksandrkas > ФК Зенит всея Руси 14 июня 2016, 07:26

      Ох, как это умно!!! Покидался фамилиями стал будто бы умным. Интеллектуальное развитие демонстрируется как раз не знанием фамилий, а умением адекватно воспринимать критику. А ты начал с оскорблений. Выводы можно сделать заочно. Держи себя в руках. Если каждый будет вести себя интеллигентно, то не возникнет таких проблем, которые возникают во франции, да и в принципе во всем мире, когда "обезьяны" претворившись людьми проникают на стадионы.

      0
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      Рейтинг: +32

      Se90 8 июня 2016, 23:45

      Против части подрядчиков ведутся расследования, возбуждены уголовные дела.

      Ну теперь-то дело в гору пойдёт, все сроки будут биты.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 июня 2016, 22:46

      Не Путин-арена,а посланник божий на Земле,солнцеликий,заботящийся о народе,останущийся вечно в наших сердцах,надежда всей страны Милонов-арена!!!

      -1
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