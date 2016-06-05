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    Бубнов: «На ЧМ-2014 группа для сборной России казалась легкой, сейчас – она таковой точно не выглядит»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне старта Евро-2016 оценил шансы сборной России на выход из группы. Напомним, на групповом этапе россияне встретятся с командами Англии, Уэльса и Словакии.

    «На мой взгляд, с учетом всех трудностей и потерь, – выход из группы станет удовлетворительным результатом. Если говорить о позитивных переменах по сравнению с чемпионатом мира, то это, пожалуй, лучшая атмосфера (не «палочная») в коллективе, а также больший общекомандный опыт. Игроки, прошедшие Бразилию, точно не допустят шапкозакидательских настроений. Тогда группа казалась легкой, сейчас – она таковой точно не выглядит», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.06.2016 15:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июня 2016, 16:57

      Нам бы Лихтенштейн, Люксембург, Фареры какие-нибудь.
      А это непроходимый лес.

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Zeff 5 июня 2016, 22:17

      и выйти со 2 места)

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 июня 2016, 16:18

      Для нашей сборной легких групп не бывает

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 5 июня 2016, 16:11

      Разгром от Англии - Кейн "дубль". Нулевая ничья с Бэйлом. И может ответим на гол Гамшика - 1:1...

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ruverzema29rus 5 июня 2016, 22:16

      мне кажется Гамшик и ко нас обыграют и Англия тоже, ничья с валийцами

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 5 июня 2016, 16:06

      сборной россии плевать кто в соперниках, они всегда являются фаворитами в борьбе за 4 место ))))) их в этом никто не обгонит никогда)))))

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