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    Жиру: «Варди переходит в «Арсенал»? Это здорово»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру заявил, что переход в стан «канониров» форварда «Лестера» Джейми Варди является положительным моментом для команды Арсена Венгера.

    «Говорят, Джейми хочет продолжить карьеру в «Арсенале»? Это весьма положительные новости для нас.

    Считаю, он станет хорошим мне дополнением. Что тут еще сказать?», – отметил Жиру.

    Ранее СМИ информировали, что сегодня Варди пройдет в лондонском клубе медицинское обследование. В прошедшем сезоне 29-летний нападающий сыграл в составе «Лестера» 36 матчей в АПЛ и отметился 24 забитыми мячами.

    Источник: Skysports

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    05.06.2016 13:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2016, 15:32

      В два Напа вряд ли играть будут

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 5 июня 2016, 14:00

      мне кажется из тебя,Оливье,сделают дополнение к Варди

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