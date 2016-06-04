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    Бартомеу: «Сезон не закончен. «Барселона» близка к очередному историческому достижению»

    Президент «Барселоны» Жосеп Баротмеу выступил с речью на тему достижений клуба в последние годы.

    «Сезон не закончен. Мы близки к очередному историческому достижению: мы уже выиграли футбольный, гандбольный и хоккейный чемпионаты, а теперь можем победить в баскетбольном и футзальном. Впервые в истории мы можем выиграть лиги в пяти видах спорта.

    После победы в сезоне-2004/05, которая стала первым титулом Рональдиньо, мы переживаем хорошие времена.

    Мы не только добываем трофеи, но и хорошо работаем на экономическом и социальном уровнях. Наши конкуренты преследуют нас, потому что они позади», – сказал Бартомеу.

    Источник: Football Espana

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    04.06.2016 20:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2016, 21:49

      Хоккей в Испании? Очень забавно... Может он о хоккее на траве?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 4 июня 2016, 20:29

      Шот не помню их на хоккейном мундиале у Маскве...

      -3
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