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    Гилерме: «Один друг звонил и угрожал убить, если приеду в Бразилию»

    Голкипер сборной России Гилерме рассказал о том, как проходит его адаптация в национальной команде.

    «Я – первый иностранец, который играет за сборную России, это очень необычно. В клубах сегодня это стало привычным делом, но в сборной это в новинку. Но приняли меня очень хорошо. Сначала с адаптацией помогли партнеры по «Локомотиву» Самедов и Тарасов, но сейчас уже помогать не надо, я должен сам справляться.

    Много звонков из Бразилии, от журналистов, от знакомых. Даже мои родители переживают, спрашивают по поводу того, как меня приняли, а я всегда говорю, что все нормально, проблем никаких нет. Один друг звонил и угрожал убить, если приеду в Бразилию, назвал предателем родины – конечно, в шутку.

    Не стоит обращать большого внимания на результат игры с Чехией. У нас была большая нагрузка, главное – как мы готовы физически и тактически. У нас есть прогресс, подготовка идет так, как мы ожидали.

    Сейчас осталось десять дней, терпения уже не хватает, хочется скорее на чемпионат. Думаю, все будет хорошо», – рассказал Гилерме.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.06.2016 08:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      sour12 3 июня 2016, 15:26

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 3 июня 2016, 12:50

      По кой Хyй набирают иностранщину!? Должно же быть импортозамещение. Лучше бы молодых вратарей брали - Митрюшкина например, Песьякова на крайняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      badryashev 3 июня 2016, 12:26

      ВКонтакте пишут: У Гилерме уже возникли проблемы в Бразилии из-за российского гражданства. И дают ссылку на эту статью. Админы, где вы?

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > badryashev 3 июня 2016, 12:40

      Тут мы)

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июня 2016, 10:58

      Не одобряю,неужели достойного Иванова не нашлось в такой огромной стране!?

      1
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      ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 > Legioner-05 3 июня 2016, 13:23

      наша страна занимает по численности населения только 9 - е место в мире. А сколько занимается футболом???? Так что не надо тут пинять на огромную страну. После СССР у нас не будет больше сильной футбольной державы!!!

      0
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 3 июня 2016, 10:46

      Не смешная шутка)

      0
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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 3 июня 2016, 09:27

      Маринованный Маринато будет)

      -2
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