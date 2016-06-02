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    Месси: «Я доверял своему отцу и юристам»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси предстал перед судом по делу о финансовых махинациях и схемах уклонения от налогов футболиста и его отца Хорхе Месси.

    «Я обычный футболист и всегда просто играл в футбол. Я подписывал контракты, поскольку доверял своему отцу и юристам. Мы решили, что они могут позаботиться о таких вещах.

    Я не знал ни о какой компании, связанной с моими имиджевыми правами. И я никогда не спрашивал об этом отца по этой причине. Я подписал контракт, потому что доверял папе и потому что юристы сказали, что надо поступить так», – сказал аргентинец.

    Источник: ESPN

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    02.06.2016 17:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 2 июня 2016, 18:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а теперь пусть сидит в тюрьме за не уплату налогов

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 2 июня 2016, 17:59

      Обычный он футболист ))) Лучший футболист ! ))

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