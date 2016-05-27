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    Мане станет альтернативой Гетце в «Ливерпуле»

    Полузащитник «Саутгемптона» Садьо Мане продолжает оставаться в центре внимания селекционеров английских топ-клубов. Известно об интересе к его персоне со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Теперь 24-летним игроком сборной Сенегала заинтересовался и «Ливерпуль».

    Мане может стать альтернативой полузащитнику «Баварии» Марио Гетце, переговоры о чьем трансфере постепенно заходят в тупик. Трансфер сенегальца оценивается в сумму свыше 20 миллионов фунтов.

    В прошедшем сезоне Мане провел в составе своего клуба 37 матчей, в которых он записал на свой счет 11 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    27.05.2016 07:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 27 мая 2016, 08:56

      моторчик на 90 минут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 27 мая 2016, 07:48

      бегунок

      1
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