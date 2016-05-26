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    Бэйл: «У меня нет и не было проблем с Роналду»

    Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о том, что у него есть разногласия с нападающим команды Криштиану Роналду.

    Напомним, что в испанских СМИ неоднократно появлялись сведения о том, что футболист сборной Португалии не дает валлийцу раскрыть свой потенциал полностью.

    «У меня с Роналду не было проблем ни в раздевалке, ни на поле. Криштиану – это футболист эмоциональный. Он может позволить себе жесты руками, но такой он и есть. У нас очень хорошее взаимоотношение», — сказал хавбек.

    Источник: BT Sport

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    26.05.2016 08:27
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