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    Алькантара останется в «Баварии» как минимум еще на сезон

    Хавбек «Баварии» Тиаго Алькантара заверил болельщиков, что продолжит выступления за мюнхенскую команду в следующем сезоне. Напомним, ранее сообщалось, что игрок может покинуть «Баварию» и перейти в «Манчестер Сити», который этим летом возглавит наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола.

    «Спасибо за вашу поддержку! Увидимся в следующем сезоне, семья «Бавария"!», – написал Алькантара на своей странице в социальной сети Twitter.

    Источник: Twitter

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    26.05.2016 00:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 26 мая 2016, 22:26

      Бесполезное бревно........ Этот шлак останется, а Гетце ненужен.................... Браво

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