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    Бутко присоединится к сборной Украины

    Защитник «Амкара» Богдан Бутко прибудет в расположение сборной Украины, находящейся на тренировочном сборе в Италии, в ближайшее время. Ранее официальный сайт пермского клуба сообщил о том, что игрок вошел в расширенный состав желто-голубых для участия в Евро-2016. Тем не менее, позже стало известно, что главный тренер украинской команды Михаил Фоменко не внес его в предварительную заявку.

    Также в сборную Украины сегодня прибыл экс-форвард «Кубани» Евгений Селезнев. Отметим, что хавбек «Уфы» Александр Зинченко присоединится к молодежной украинской сборной.

    Напомним, 29-го мая команде Украины предстоит провести товарищескую игру против Румынии, а третьего июня – против Албании.

    Источник: «Спорт-Арена»

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    25.05.2016 21:51
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