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    Суарес: «Буду ждать результатов обследования»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассчитывает, что травма, полученная в финальном матче Кубка Испании против «Севильи» (0:2 в дополнительное время) не помешает ему выступить за сборную Уругвая на Кубке Америки.

    «Мы – чемпионы! Очень счастлив очередному титулу. Отличная работа. Теперь буду ждать результатов обследования. Надеюсь, ничего серьезного, и я смогу сыграть за сборную. Спасибо за поддержку», – написал Суарес в Instagram.

    Напомним, что нападающий повредил колено в начале второго тайма и был заменен на Рафинью. Степень тяжести травмы пока не сообщается. Кубок Америки-2016 стартует 3 июня.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.05.2016 06:28
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