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    Ловчев: «Опять видим в полузащите сборной России армейскую бригаду»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал состав сборной России на чемпионате Европы 2016 года.

    «Других у нас просто нет. Опять видим армейскую бригаду. Но ведь они чемпионы! Так что все по делу. Отдельно выскажусь по Широкову. Наверное, между ним и Слуцким были какие-то внутренние договоренности. Не по ЦСКА, а по сборной. Все-таки Роман переходил из «Спартака» в ЦСКА, в стан ярых конкурентов. Он тренировался, готовился. Он может играть или не играть, но он капитан сборной России. Тем более Слуцкий – молодой тренер, которому еще работать и работать. И когда все увидели бы, что он пригласил Широкова в ЦСКА, говоря, что игрок ему нужен, что он его подготовит для сборной, а сам не взял на на Евро, то такие вещи характеризуют человека. После подобного не многие бы согласились пойти к Слуцкому», — заключил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.05.2016 06:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 22 мая 2016, 11:36

      Был бы у коней ещё бы и нап русский... То 100% всей командой бы за сборную играли бы....а остальных Слуцкий рассматривал бы как запасных

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 22 мая 2016, 09:06

      А причем тут Слуцкий, если это у Широкова спад такой? Да, было дело, что Широков брался именно на наигрыш в сборной, но если он не в оптимальных кондициях, то его ни один бы тренер не взял и так

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 мая 2016, 09:01

      Пиши рекомендации тренеру спортака.

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 22 мая 2016, 06:54

      ЗНАТОК!!!

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