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    Слуцкий может продолжить совмещать посты главного тренера в ЦСКА и сборной России

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главный тренер армейцев и сборной России Леонид Слуцкий может продолжить совмещать посты наставника в клубе и национальной команде после окончания Евро-2016.

    «Мы сейчас проводим Леонида Викторовича в сборную, а по возвращении с чемпионата Европы с нетерпением ждем его дома. Потому что нужно готовить команду к следующему сезону. С РФС консультаций не было по этому поводу. Теоретически допускаю, что Слуцкий может продолжить совмещение постов в клубе и сборной и после континентального первенства, но для начала РФС должен как-то обозначить свою позицию», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2016 22:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 22 мая 2016, 17:49

      Да наверное мы впереди планеты всей в футболе,,,не у Испании,не у Германии не кого нет совмещённого тренера,а у нас здесь свой путь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 мая 2016, 10:10

      Одной жо.. на двух стульях не усидеть.

      1
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      Рейтинг: +94

      Виталич 22 мая 2016, 06:51

      да ему самому решать..хотя после ЕВРО все и так решится..

      0
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      Рейтинг: +127

      талхк 22 мая 2016, 04:36

      Он уже заявлял,что не будет совмещать и в клубе работать ему приятнее.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 22 мая 2016, 01:27

      Видимо еще одно чемпионство у цска будет?

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 22 мая 2016, 01:26

      Это полный бред!! Нигде такого нет только у нас! Это очень печально!

      1
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 22 мая 2016, 00:33

      Ему самому надо решать!! А так,на двух стульях,чуть мимо чемпионства не скакнули!!!

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 мая 2016, 00:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в 2 раза денег больше будет

      -4
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 21 мая 2016, 23:39

      На двух стульях не удержишься, тяжело физически и морально, пора выбирать Леня!

      5
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      Рейтинг: +15

      ildik999 21 мая 2016, 23:21

      В Сборной как на Работу. = Увольнение неизбежно. А ЦСКА = это Семья! Посмотрите какой подход со стороны боссов! Е.Л. Гинер сам присутствовал в 30 туре. Разве не Уважение к команде и тренеру! И Варианты чтоб улучшить условия! А Сборная что, Родина Сказала надо = Слуцкий ответил Есть! Вручила полу-разваленную Сборную! Мол на Леня Лепи. Он и Сделал из того что дали! Обойма то Армейская. Калибр 2 Зенитки и "Краснодарский бычок". Ничего прикрутим и попробуем. Так и на Евро выбрались!!!

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