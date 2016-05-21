«Бавария» – «Боруссия» Д. Хуммельс сыграет в основном составе в своем последнем матче за гостей

Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на финальный матч Кубка Германии.

«Бавария»: Нойер, Лам, Киммих, Боатенг, Алаба, Видаль, Алькантара, Рибери, Мюллер, Коста, Левандовски.

«Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Хуммельс, Папастатопулос, Пищек, Бендер, Вайгль, Ройс, Мхитарян, Кастро, Обамеянг.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Олимпиаштадион» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого матча.