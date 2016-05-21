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    Дзюба: «Если бы игроки «Динамо» могли ответить болельщикам, стоял бы и не напрягался»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод по завершении матча 30-го тура с «Динамо» (3:0). После финального свистка порядка 10-ти болельщиков бело-голубых выскочили на поле, чтобы резко высказать претензии некоторым игрокам команды. Отметим, что это поражение стоило динамовцам места в Премьер-лиге.

    «Этот матч принципиален не только для Саши Кокорина, но и для Юрия Жиркова и для Артура Юсупова. Для Юсупова, наверное, это был в особенности волнительный матч, он переживает больше всех. Он добрый и впечатлительный. Для Артура это непростой матч, я на своей шкуре испытал, что такое играть против своей команды.

    Когда в конце матча болельщики стали выбегать на поле, страшно не было. Слышал, что они обещали устроить массовый прорыв. Это немножко неприятно, ведь ты им ответить не можешь. Если бы можно было отвечать, я бы стоял и не напрягался. Когда ты знаешь, что одностороннее движение, то уже нужно быть ближе к подтрибунному помещению. Я сказал Дьякову, что он со своей скоростью не убежит от болельщиков. За него переживал, он медленный. Я сказал, что чуть позже за ним вернусь, если будут добивать этого парня в парике», – сказал Дзюба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2016 17:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +520

      Boozman 21 мая 2016, 21:11

      Что же ты так не язвил, когда трактористам 3-0 проиграл ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 мая 2016, 20:43

      Дьяков по ногам его весь матч бил чтоли, за что так грубо по нему прошелся? Медленный парень в парике, офигеть, надо ж такое сморозить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      sergey610 21 мая 2016, 19:53

      А кто такая Дзюба?

      -1
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > sergey610 21 мая 2016, 22:29

      А кто мне минус поставил? Он Что не знает кто такая Дзюба? Это игрочишка.

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 21 мая 2016, 18:58

      Пока тут игрочишка базарит, тренеришка кубки берет!!

      4
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > LOKOfanatik19 21 мая 2016, 19:56

      А дзюбишко чо берёт? Он даже чемпионом России не становился, этот дзюбишко , пиздишко.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > sergey610 21 мая 2016, 20:23

      Друг, так то и я об этом ;-)

      3
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      Рейтинг: +40

      MaAaXxX 21 мая 2016, 18:56

      Дзюба под**бщик)))

      4
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 мая 2016, 18:28

      Дзюба - весёлый тролль)))

      10
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > Tri 21 мая 2016, 22:40

      Он не троль он , ну ты понял.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 мая 2016, 18:01

      Дзюба - быдло! Опять хуйню какую-то пронёс!

      3
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > ManUtd-Volgograd 23 мая 2016, 21:34

      Он не пронёс. Он просто быдло.

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