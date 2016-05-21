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    Маслов: «Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше»

    Бывший полузащитник «Динамо» Валерий Маслов после матча 30-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:3) поделился эмоциями от вылета бело-голубых из РФПЛ. Отметим, что элитный дивизион московский клуб покидает впервые в истории.

    – Ребята, да что ж это такое?! Как так можно играть? Надо попросить у «Локомотива» поезд, посадить туда игроков «Динамо» и отправить куда подальше. И этим людям еще платят такие деньги?! Как они вообще попали в наш клуб? При нас бы отправили в третью лигу. Объясните, как они тут оказались. И еще права качают: вы мне не ту зарплату платите! Да какая к тебе к черту зарплата? Кто тебе учил так по мячу бить, пасы давать.

    – Вы сейчас конкретно о ком?

    – Да обо всех. Но прежде всего об опытных игроках. И Ионов еще на сборную претендует?! Бред! А Денисов, Габулов? Такая же история. Ну хорошо – Денисов и Ионов – ленинградцы, им «Динамо», может быть, вообще до лампочки! Но тогда играйте хотя бы за контракт! Даже этого нет.

    – Тренер виноват?

    – А он всегда виноват. Нет результата – виноват тренер. Я же тоже побыл в этой шкуре. Но, конечно, это позор. Как такие игроки оказались в «Динамо». Бечирай – черногорец? Так чего же он у нас делает? Пусть играет в своей Черногории. А швед Хольмен – смех, а не защитник. Лучше дать шанс молодежи!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2016 17:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +358

      Финт 21 мая 2016, 20:17

      Бечирай один из лучших в команде! Руководству надо дать пинок, что сезон профукало и игроков распродало во время чемпионата идиоты!

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 21 мая 2016, 18:14

      Почти все сказанное Масловым - чепуха, сиюминутные эмоции, но есть одно верное замечание. Как мог Кобелев просить купить ему Холмена, а потом ставить его в состав, и как мог нынешний псевдотренер продолжать делать это? Если это психоз, то почему одинаковый у двоих?

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 21 мая 2016, 17:57

      через 5-6 лет вернется.. ждемс

      0
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 21 мая 2016, 17:56

      жаль болельщиков а команду нет да ей и нету посути

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 мая 2016, 17:39

      Лучше дать шанс молодежи? У «Динамо» 90% состава — это молодежь, а толку?!

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Freyk 21 мая 2016, 18:17

      Я тут уже все писал про динамовскую молодежь, про Набиуллина и прочих. Повтор. только одно так молодежь в основу не наигрывают. По сути дела Кобелев сломал этих, еще физически не готовых ребят, так что на нем 50% ответственности за вылет Динамо.

      -1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Freyk 21 мая 2016, 18:20

      Кстати, не 90, а 40%. А мой тот текст относился к тем командам РФПЛ, которые игнорируют известные спортивным врачам принципы работы с российской молодежью.

      -1
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      Рейтинг: +2229

      river31 21 мая 2016, 17:35

      Перезагрузка нужна Динамо. Может ФНЛ мотивации к победам добавит.
      Обидно конечно, сильная команда, была к сожалению, и так скатилась. Удачи им и скорейшего возвращения, надеюсь достойного, в РПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 21 мая 2016, 17:22

      Как то зло, хоть и справедливо.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 мая 2016, 17:12

      К словам великого Маслова и добавить-то нечего.

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