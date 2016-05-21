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  • «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в битве за Кубок Германии

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в битве за Кубок Германии

21 мая 2016, 10:36
3

21 мая состоится финальный матч Кубка Германии, в котором сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Встреча принципиальных соперников всегда получается интересной для зрителя, а сегодняшнее противостояние несет в себе еще несколько интриг. Напомним, что финальный матч за Кубок Германии станет последним для Хосепа Гвардиолы на должности наставника «Баварии», а для Матса Хуммельса последним в качестве игрока «Боруссии».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Кубок Бавария Боруссия Д
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1463822439
ставлю на Баварию 100 у.е.
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allkeeper
1463826379
а я - всё же на Боруссию
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bzfar
1463831508
И я на Боруссию)
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