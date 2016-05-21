«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сойдутся в битве за Кубок Германии

21 мая состоится финальный матч Кубка Германии, в котором сыграют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Встреча принципиальных соперников всегда получается интересной для зрителя, а сегодняшнее противостояние несет в себе еще несколько интриг. Напомним, что финальный матч за Кубок Германии станет последним для Хосепа Гвардиолы на должности наставника «Баварии», а для Матса Хуммельса последним в качестве игрока «Боруссии».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!