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    Тренер «Баварии»: «Такого, как Гвардиола, я еще не видел»

    Ассистент Хосепа Гвардиолы в «Баварии» Херманн Герланд, который ранее также работал с Луи ван Гаалом и Юппом Хайнкесом, высказал свое восхищение работой испанца.

    «Гвардиола примечателен тем, как он смотрит матчи, настраивает команду на соперника и разбирает соперника на компьютере. Такого я еще не видел! Пеп – великолепный тренер. Я нахожусь в том возрасте, когда человек уже очень многое знает, но в последние годы я научился очень многому», – заявил Герланд.

    Напомним, в субботу «Бавария» сыграет в финале Кубка Германии против дортмундской «Боруссии». Для Гвардиолы этот матч станет последним в мюнхенском клубе.

    Источник: ФК «Бавария»

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    20.05.2016 20:33
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 23 мая 2016, 14:26

      Разумеется.

      -1
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