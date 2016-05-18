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  • Ватцке: «Я не самый большой оптимист на этой планете, но сейчас наша очередь выиграть титул»

Ватцке: «Я не самый большой оптимист на этой планете, но сейчас наша очередь выиграть титул»

18 мая 2016, 21:04

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями перед финалом Кубка Германии против «Баварии».

«У меня нет репутации самого большого оптимиста на этой планете, но я чувствую, что сейчас наша очередь выиграть трофей. Вот почему у меня хорошие ожидания от финала.

С другой стороны, я знаю, что мы играем против «Баварии» – одного из лучших клубов мира. Тяжело будет добиться результата, но я думаю, что наш черед пришел.

Мне кажется, что достижения «Боруссии», которая в пятый раз подряд добралась до финала, недооцениваются. Такое ощущение, что мы должны извиняться за то, что дошли до финала, где хотят сыграть 64 команды.

А когда ты добираешься туда, начинаются многодневные разговоры о том, что будет в случае поражения. Это не мой подход. 62 команды уже вылетели, и каждая из них была бы счастлива поехать в Берлин», – сказал Ватцке.

Источник: Goal.com
Германия. Кубок Боруссия Д Бавария
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