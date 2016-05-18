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    «Барселона» объявит о продлении контракта с Неймаром после финала Кубка Испании

    Будущее нападающего сборной Бразилии Неймара в «Барселоне» пока остается туманным, но по последним данным, руководство клуба планирует объявить о продлении контракта с игроком после финала Кубка Испании. Стороны провели переговоры во вторник и планируют подтвердить все официально после игры с «Севильей», которая состоится 22 мая.

    Напомним, что действующий контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2018 года. Новое соглашение будет продлено до 2021 года. Сумма отступных при этом увеличится со 190 миллионов евро до более, чем 200 миллионов.

    Источник: Sport.es

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    18.05.2016 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 мая 2016, 18:18

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 мая 2016, 17:55

      никуда он не уйдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 18 мая 2016, 13:37

      У Севильи провальный сезон, а могут выиграть 2 трофея. Сегодня за Севилью!

      0
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