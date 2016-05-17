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    Дель Боске: «Мата? Мне пришлось принять такое решение из-за высокой конкуренции»

    Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал свой выбор, относительно игроков, попавших в расширенный список испанских футболистов на Евро-2016.

    «Касорла пропустил огромное количество времени из-за травмы, поэтому мы не хотели использовать игрока, чья форма не идеальна.

    Иньеста провел очень насыщенный сезон, и мы дали ему шанс, надеясь, что он продолжит выступать на высочайшем уровне.

    Мата? Мне было действительно тяжело принимать такое решение, но конкуренция в сборной невероятно высока».

    Здесь вы можете ознакомиться с игроками, попавшими в предварительный список футболистов на Евро-2016.

    Источник: AS

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    17.05.2016 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 17 мая 2016, 17:14

      не взять Иньесту было бы преступлением!

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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 17 мая 2016, 15:18

      Мне лично Мата не нравится! Но относительно того, как в этом сезоне играли Педро и Иско, можно поспорить с Дель Боске кто из лучше?!

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