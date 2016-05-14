Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Буду ждать окончания контракта. Все переговоры с «Арсеналом» оставим на потом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился информацией о продлении соглашения с лондонским клубом. Напомним, срок действующего контракта француза с «канонирами» рассчитан до лета 2017-го года.

    «Буду ждать окончания контракта. Это значит, что в течении следующего сезона никаких переговоров с клубом я вести не намерен.

    Дело не в том, что я так хочу, а в интересах клуба, которые превыше всего. Моя задача – выполнять свою работу как можно лучше, а дальше посмотрим на мои желания и желания «Арсенала». Я пока не определился со своим будущим», – сказал Венгер.

    По информации СМИ, «Арсенал» намерен продлить контракт с французским специалистом на два года.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11