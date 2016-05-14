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    Тухель: «Мы не сможем заменить Хуммельса»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признал, что его клубу будет сложно после ухода защитника Матса Хуммельса. Напомним, что со следующего сезона капитан «шмелей» будет играть за «Баварию».

    «Боруссия» потеряет не только отличного игрока, но и хорошего человека. Это лидер команды и наш капитан. Это усложнит задачу клуба. Мы не сможем заменить Хуммельса. Даже если мы найдем защитника, который сможет заиграть на таком же уровне. Нужно решать эту задачу иначе», – заявил наставник.

    Источник: Bild

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    14.05.2016 08:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 09:45

      Тухель не может заменить Мухель, печалька однако...

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 14 мая 2016, 09:35

      Бавария вымораживает уже,мы теряем не только конкурента Баварии и интригу в чемпионате Германии,но и возможно отличную команду в ЛЧ.Пока Бавария на высоте у чемпионата Германии нет шансов быть интересным

      1
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > BarcelonianDestroyer 14 мая 2016, 14:12

      Твой папа вымораживает больше, вечно заправляю бак, а он по заправкам болтается и у меня уже раз 10 мелочь клянчит, поговори с этим чёртом.

      -2
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > FENNNNN 14 мая 2016, 14:38

      Так-так,базарник пришёл,во-первых мой отец умер...Выходит у тебя клянчил деньги мертвец,что само по себе странно)).Во-вторых,не оспаривай факт и не переходи на родных этим ты только покажешь что ты дно с травмой головного мозга.Да и поверь,прочитав твои комменты можно понять что с головой у тебя не все в порядке.

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