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    Широков: «Хуже, чем Вася Березуцкий, шутить невозможно»

    Полузащитник ЦСКА Роман Широков ответил на вопросы болельщиков в Twitter.

    – Рома, ты можешь шутить смешнее Васи Березуцкого? Или без вариантов?

    – Я и так шучу все время. Но хуже, чем Вася, шутить невозможно!

    – Роман, ты не играл в зарубежных клубах, в чем причина, тебе так нравится играть в родной стране?

    – Как таковых предложений не было. В периоды, когда мог уехать, хороших конкретных вариантов не было.

    – Чем Вы планируете заниматься в будущем, после завершения спортивной карьеры?

    – Пока есть задумка пойти учиться спортивному менеджменту. Таковы планы на данный момент, – написал ШИроков.

    Источник: Twitter

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    10.05.2016 19:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 11 мая 2016, 00:37

      Широков умеет шутить? врать он только умеет!!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 мая 2016, 00:08

      Я думаю из Широкова не получится хороший тренер !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 20:19

      вася утькин его научит хорошему и разному...

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2016, 20:13

      а что жизнь удалась особо никто и нигде из них не напрягался а бабла на всю жизнь хватит вот и шутки у них черные

      1
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 10 мая 2016, 20:08

      Юмористы хреновы!!

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