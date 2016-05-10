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    Хуммельс: «Решение покинуть «Боруссию» далось мне нелегко»

    Защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал свой переход из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию».

    «Решение покинуть «Боруссию», в которой я провел 8,5 лет, далось мне нелегко. Я всегда гордился и до сих пор горжусь тем, что надеваю футболку «Боруссии» и являюсь частью этой команды.

    До возвращения в родной город у нас есть одна общая цель – в очередной раз привезти в Дортмунд Кубок Германии и отпраздновать победу с нашими болельщиками. Ради этого я готов выложиться на все 100%, как и все мои партнеры. Я от всей души благодарю своих партнеров, сотрудников клуба и болельщиков за прекрасное время, проведенное в «Боруссии», – сказал Хуммельс.

    Сегодня официально было подтверждено подписание контракта Хуммельса с «Баварией», сроком до 2021 года.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    10.05.2016 14:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -5

      Егориус 10 мая 2016, 20:37

      лох

      -1
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 10 мая 2016, 18:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ☑ Здорово что Баварию возглавит другой тренер, так как засланный казачок Гвардиола, за эти 3 года в Баварии, подарил кубок чемпионов Реалу, Барселоне и в этом году скорее всего Атлетико М. Всё было заранее запланировано.
      ☑ Это месть за 7-0, когда Великая Мюнхенская Бавария изнасиловала каталонский мешок-середняк, подтверждением этого в первый год он решил опозорить Баварию, нахимичив с составом, пустить под каток Реала.
      ☑ Во второй год уволил лучший в мире мед персонал перед матчами с Барселоной, перед этим угробив пол состава, где Бавария кое как на своём характере, обыграла каталонский середняк 2-м составом, но по сумме 2х матчей не прошла дальше.
      ☑ В 3-й и свой последний год, тренер завистник Гвардиола расправился с Баварией, убрав в первом полуфинальном матче половину основного запаса на скамейку запасных и проиграл какому то Атлетико М, где в ответном матче, не смотря на судью Чакыра, бавария всем показала что они сильнейшая команда мира. Чакыр изо всех сил ставил палки в колёса Немецкой Машине и ему это непременно удалось. Он же засчитал гол Гризмана с офсайда и назначил левый пенальти за симуляцию Торреса, который упал как карандаш за метр до штрафной.

      Mia San Mia - Сильны как быки!

      -4
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 10 мая 2016, 17:33

      Жди тёплый приём от болельщиков

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 10 мая 2016, 16:46

      ойй да лааадно, только не надо лицемерить... В следующем сезоне раз 10 эмблему Баварии поцелуешь, и будешь голосить, что с детства мечтал оказаться в таком сильном клубе как Бавария. Как будто в 1-ый раз, ёлки-палки... Вот зачем дурить народ?

      7
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 10 мая 2016, 16:10

      Хуюмельс тебе имя!!!Чертом оказался!!!Надеюсь фаны Боруссии тебя унизят,не меньше Гетце!!!

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 мая 2016, 16:03

      Не мужик... как же мужики иза деньги свои слова забывают

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 10 мая 2016, 15:46

      Как же не легко, деньги решают все :-)

      4
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