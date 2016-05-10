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    Ван Гаал: «Плохо, что мы уже обыграли «Вест Хэм» в Кубке»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился ожиданиями накануне перенесенного матча 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Победа в этой игре выведет манкунианцев на чистое четвертое место.

    «Мы – самая низкая команда в лиге и постоянно сталкиваемся с проблемами при стандартных положениях. Вы могли видеть это в субботу, и нам нужно справиться с этим.

    В субботу мы играли против команды, которая борется за выживание, так что матч был тяжелым. Во вторник нам предстоит играть против оппонента, который будет прощаться со своим стадионом, поэтому они не захотят проигрывать дома. Они уже проиграли нам в Кубке Англии – это тоже история. Так что это плохо для нас. Думаю, «Вест Хэм» отличная команда.

    Мы очень уважаем «Вест Хэм». Это большой клуб с историей, и мы не хотим испортить им вечеринку, но нам нужны три очка», – сказал ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    10.05.2016 01:09
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 мая 2016, 15:56

      Взял-бы да и проиграл, вот было и хорошо всем.
      Пора ВАМ ЛВГ на покой.
      САФ в такой ситуации сказал : побили, побьем и будем бить.
      Вот девиз МЮ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 10 мая 2016, 07:44

      какой-то олень

      2
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