Игрок «Гамбурга» пропустит концовку сезона из-за травмы, полученной в ночном клубе

Полузащитник «Гамбурга» Альбин Экдаль не сможет помочь своей команде в матче заключительного тура чемпионата Германии с «Аугсбургом».

26-летний хавбек получил повреждение в одном из ночных клубов города. Экдаль упал и получил травму, после чего его увезла скорая.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Экдаль провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.