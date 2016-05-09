Игрок «Гамбурга» пропустит концовку сезона из-за травмы, полученной в ночном клубе

Первое "результативное действие", правда, в ночном клубе.
Полузащитник «Гамбурга» Альбин Экдаль не сможет помочь своей команде в матче заключительного тура чемпионата Германии с «Аугсбургом».
26-летний хавбек получил повреждение в одном из ночных клубов города. Экдаль упал и получил травму, после чего его увезла скорая.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Экдаль провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
.@EkdalAlbin hat sich am Samstag bei einem Sturz in einem Hamburger Club eine Schnittwunde zugezogen, die im 1/2 pic.twitter.com/W0YyVmUtZE— Hamburger SV (@HSV) 9 мая 2016 г.