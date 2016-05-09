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    Игрок «Гамбурга» пропустит концовку сезона из-за травмы, полученной в ночном клубе

    Полузащитник «Гамбурга» Альбин Экдаль не сможет помочь своей команде в матче заключительного тура чемпионата Германии с «Аугсбургом».

    26-летний хавбек получил повреждение в одном из ночных клубов города. Экдаль упал и получил травму, после чего его увезла скорая.

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Экдаль провел 14 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Twitter

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    09.05.2016 16:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2016, 20:26

      Первое "результативное действие", правда, в ночном клубе.

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