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    Венгер: «Мы сыграли 15 матчей на ноль, но если уж пропускали, так пропускали»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями об игре команды в этом сезоне.

    «У нас проблема с домашними играми, и мы потеряли слишком много очков с командами, которые глубоко защищаются. Мы не сумели забить достаточно голов – это наша проблема.

    Наши показатели по пропущенным мячам странные: мы сыграли 15 матчей на ноль, но если уж пропускали, так пропускали. Мы пропустили три от «Ливерпуля» , три – от «Манчестер Юнайтед» и три – от «Вест Хэма». Это всегда происходило тогда, когда мы находились в лидерах – тяжело выиграть лигу при таких обстоятельствах

    Нам нужно прибавить в обороне, стать более безжалостными», – сказал Венгер.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    08.05.2016 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +21

      barabashka 8 мая 2016, 08:12

      надеюсь, и сейчас напропускаете... нет второй такой команды, которая так сливает свой потенциал... сто лет без побед

      2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 8 мая 2016, 04:03

      да ты как тренер уже сгнил дай место молодым

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 8 мая 2016, 02:12

      Наши показатели по пропущенным мячам странные: мы сыграли 15 матчей на ноль, но если уж пропускали, так пропускали. Мы пропустили три от «Ливерпуля» , три – от «Манчестер Юнайтед» и три – от «Вест Хэма». Это всегда происходило тогда, когда мы находились в лидерах – тяжело выиграть лигу при таких обстоятельствах – сказал Венгер.

      Ответ: в сезоне 2017 да бы ни было таких обстоятельств предлагаю с первого тура залечь на дно... а в 2018 - при таких обстоятельствах вам будет намного проще выиграть лигу - в Чемпионшипе не будет ни МЮ, ни Ливерпуля, ни Вест Хема!

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