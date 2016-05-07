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    Левандовски может превзойти рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 33-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом» (2:1). Таким образом, польский форвард довел свой лицевой счет до 29 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

    Отметим, что Левандовски повторил рекорд нападающего «Шальке-04» Клаас-Яна Хунтелаара в сезоне-2011/12 по количеству голов за один сезоне в Бундеслиге. При этом 27-летний футболист, имея в запасе еще одну игру, может превзойти данное достижение.

    Источник: Goal.com

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    07.05.2016 21:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 7 мая 2016, 23:14

      Герд 40 забивал за сезон в Бундеслиге.
      Скорее всего, речь идет бомбардирах-легионерах

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN > kill_rubin 7 мая 2016, 23:19

      Как то не могут сформулировать админы.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:00

      роби надувайся с немотивированным ганновером и у тебя всё получится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 21:22

      А Герд Мюллер?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > FENNNNN 7 мая 2016, 21:25

      53 гола это сильно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 7 мая 2016, 21:15

      ооо ее!

      0
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