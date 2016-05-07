Левандовски может превзойти рекорд Бундеслиги по количеству голов за сезон

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 33-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом» (2:1). Таким образом, польский форвард довел свой лицевой счет до 29 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

Отметим, что Левандовски повторил рекорд нападающего «Шальке-04» Клаас-Яна Хунтелаара в сезоне-2011/12 по количеству голов за один сезоне в Бундеслиге. При этом 27-летний футболист, имея в запасе еще одну игру, может превзойти данное достижение.