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    Левандовски, Коста и Мюллер сыграют с первых минут в матче с «Ингольштадтом»

    Стал известен стартовый состав «Баварии» на матч 33-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта».

    В этот раз в «основе» мюнхенцев не оказалось Сердара Таски, арендованного у «Спартака», который два предыдущих поединка начинал с первых минут.

    Бавария: Нойер, Киммих, Мартинес, Алаба, Лам, Алонсо, Алькантара, Мюллер, Дуглас Коста, Рибери, Левандовски.

    Напомним, что в этом туре «Бавария» может досрочно обеспечить себе чемпионское звание в случае победы. Также ее устроит любой результат в собственной встрече при условии невыигрыша дортмундской «Боруссии» у «Айнтрахта».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2016 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 7 мая 2016, 17:33

      Зато в матче ЛЧ в запасе сидели. Гвардиола на выход!

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