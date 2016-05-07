Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван Гаал: «Нужно принять правду: мы можем и проиграть борьбу за место в ЛЧ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился размышлениями о шансах команды не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    «Я не могу допустить этого, и клуб не может, но в спорте бывают и победы, и поражения. Нужно принять правду.

    Мы должны выигрывать, иначе не сможем финишировать в четверке – мы испытываем давление по этому поводу. Нужно бороться до конца.

    Я хочу также выиграть и Кубок Англии, а не только попасть в Лигу чемпионов. Это важный турнир для Англии», – сказал ван Гаал.

    Источник: talkSPORT

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 01:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 7 мая 2016, 05:43

      тогда тебя уволят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Man_United_1816 > Deadpool_mazafaka_biz 7 мая 2016, 07:09

      Ne nado ego uvolnyat

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19

      ManUtd Ismailov > Man_United_1816 7 мая 2016, 15:57

      Его надо застрелить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11