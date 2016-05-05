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    Гросскройц готов вылететь из Бундеслиги

    Полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц не покинет клуб, в который он перешел в январе этого года, даже в том случае, если команда вылетит из Бундеслиги.

    «Если «Штутгарт» покинет Бундеслигу, то я все равно не покину клуб. Горю бороться и горжусь этим», – заявил Гросскройц в Instagram.

    Напомним, что за два тура до окончания чемпионата Германии «Штутгарт» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея на своем счету 33 очка.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.05.2016 08:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 мая 2016, 13:30

      Не вылетит

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 5 мая 2016, 09:56

      Горю бороться?!

      0
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