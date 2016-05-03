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    Каземиро: «Матч с «Сити» будет очень трудным»

    Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что поддержка своих болельщиков в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» будет очень важна.

    «Преимущество своего поля поможет нам в среду. Болельщики должны поддержать нас, мы рассчитываем на них. «Сити» должен почувствовать силу «Бернабеу». Если мы хорошо начнем матч и продолжим хорошо играть, болельщики без сомнения будут с нами, как и в домашней игре с «Вольфсбургом». Тогда они с самого начала погнали нас вперед. Матч будет очень трудным, но у нас сильные болельщики. Это дает нам небольшое преимущество, хотя все полуфинальные матчи в Лиге чемпионов сложны.

    Мы должны победить, и точка. Не важно, кто забьет. Мы должны забить и выиграть. Наша команда должна хотеть выиграть, должна сражаться с этим желанием. Не имеет значения, головой я забью или ногой. Хочу лишь помочь «Реалу» выйти в финал», – сказал Каземиро.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» пройдет в среду, 4 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 0:0.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2016 09:26
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