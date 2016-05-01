Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике: «Я бы хотел выигрывать каждый матч со счетом 8:0»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился своим мнением о чемпионской гонке в Примере после победы в 36-м туре над «Бетисом» (2:0).

    «Все забывают, насколько серьезна конкуренция в футболе. Мы никогда не говорили, что уже выиграли чемпионат. Интрига умрет тогда, когда одна из команд математически обеспечит себе титул. Мы имели хорошее преимущество, но все изменилось.

    Я бы хотел в каждом матче выигрывать со счетом 8:0. С каждой игрой конец все ближе. Следующий матч – дерби против «Эспаньола», «Камп Ноу» будет искриться. Игра будет очень тяжелой», – сказал Энрике.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11