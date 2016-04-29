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    Четыре игрока «Шахтера» попали в команду недели Лиги Европы

    УЕФА определил символическую сборную по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

    В команду лучших попали четыре игрока «Шахтера», три футболиста из «Вильярреала», а также по два представителя из «Севильи» и «Ливерпуля».

    Напомним, что в первых встречах 1/2 финала ЛЕ «Шахтер» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), а «Вильярреал» вырвал победу у «Ливерпуля» (1:0).

    Источник: УЕФА

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    29.04.2016 14:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 19:07

      Выигают в финале у ливера, все 11 игроков и Мирча будут в символической сборной...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 29 апреля 2016, 14:46

      И че? в неделю всего два матча ))

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