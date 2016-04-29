Четыре игрока «Шахтера» попали в команду недели Лиги Европы

УЕФА определил символическую сборную по итогам первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

В команду лучших попали четыре игрока «Шахтера», три футболиста из «Вильярреала», а также по два представителя из «Севильи» и «Ливерпуля».

Напомним, что в первых встречах 1/2 финала ЛЕ «Шахтер» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), а «Вильярреал» вырвал победу у «Ливерпуля» (1:0).